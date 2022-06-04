«Люди жалуются, что их не слушают и не слышат»

Поговорили с депутатом Заксобрания Карелии Эмилией Слабуновой о том, что в последнее время почти не обсуждают на карельском телевидении — о проблемах нашего региона. Взаимоотношения власти и населения, убитые дороги, качество воды, оптимизация образования и детского здравоохранения — и все такое.

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ? НЕТ, НЕ СЛЫШАЛИ

«В последнее время на первое место выходят вопросы взаимоотношения граждан с властью — как на местном уровне, так и на региональном. Люди наши жалуются, что нет диалога, что их не слушают и не слышат, а на свои обращения они зачастую получают бессодержательные отписки. И это очень серьезно. Люди оценивают это как проявление неуважения к себе».

Жалуются, что за какие-то критические высказывания в соцсетях их блокируют, чтобы они больше не появлялись со своим мнением. Либо, например, как в Медвежьегорском районе – там люди оказались под административной ответственностью за критику власти.

«То есть администрация еще и пишет жалобы! Это воспринимается людьми очень остро, очень больно, как удар по своему достоинству. Это очень неправильно, потому что время сейчас такое, что необходимо находить согласие. Правильный доверительный и уважительный разговор с гражданами — он обязательно должен быть. Нужно работать по-другому с людьми, должны быть площадки диалога. Нужно слышать критику. Я уже не говорю про то, что у нас никто не хочет слушать оппозицию. Я имею в виду исполнительную власть и ту партию, которая сейчас составляет большинство».

Есть известный принцип в физике — опираться можно только на то, что сопротивляется. Это и управленческий принцип тоже. Потому что если слушать только тех, кто поддакивает и со всем соглашается, то риск принять неверные решения очень велик.

ЭХ, ДОРОГИ…

«Второй такой блок с вопросов, с которыми ко мне чаще всего обращаются люди — это все, что связано с непосредственными условиями их жизни. В том числе качество дорог, особенно дорог местного значения. Таких обращений поступает много».

«Например, пудожане — жители поселков Кубово, Кривцы — жаловались на свои дороги уже на все уровни власти. И ко мне обращались в том числе, я вела все переговоры с правительством — когда наконец состоится ремонт этой дороги? Но раньше 23 года не обещают — это только по разработке проектно-сметной документации. А сам ремонт, в лучшем случае, где-то в 2024 году начнется, если там ничего не помешает».

Буквально позавчера получила обращение жителей Пудожского района, которые, узнали о том, что Артур Олегович идет на следующую «итерацию». Так вот, люди напоминают, что в предвыборной программе 2017 года был обещан ремонт этой дороги, и они ждут исполнения этого обещания.

«Почему это важно? По этим дорогам осуществляется подвоз школьников. Должна сказать, что у нас достаточно большое количество детей на подвозе. Я сама, например, проехала по дороге от Пудожа до Шальского, по которой возят детей — бедные дети. И поэтому при планировании ремонтных работ в республике на первом месте всегда должен быть ремонт дорог, по которым осуществляется школьный подвоз».

У ВОДЫ И НЕ НАПИТЬСЯ

«Очень много обращений по качеству воды. Это, конечно, беда, что в нашем регионе, где 60 тысяч озер и 28 тысяч рек, вот такая проблема с водой — что называется, у воды и не напиться. В Медвежьегорском районе люди криком кричат о том, что там происходит с выбросами. Это не новость, конечно, там уже в 2009 году было принято судебное решение о строительстве очистных сооружений в срок до декабря 2012 года. То есть эти сооружения уже 10 лет должны существовать. А сейчас речь о том, что в очередной раз снимаются деньги с разработки проектно-сметной документации на эти КОСы по той причине, что там участок не подходит по размерам, нужно теперь земли лесного фонда переводить в земли поселений, чтобы получить необходимую площадь для разработки этого проекта. То есть этот процесс опять откладывается на неопределенное время».

В 2020 году были выделены средства на разработку проектно-сметной документации по канализационно-очистным сооружениям в целом ряде муниципальных районов, они уже были законтрактованы, уже шла разработка этих проектов. И вдруг мы принимаем изменения в бюджет, потому что правительство просит о переносе этих средств на 2022 год. В правительстве говорят, что местные власти не справляются с разработкой проектов — нужно функции заказчика забрать у местных властей и передать их Управление капитального строительства РК».

Ну, передали функции, деньги перенесли на 2022 год. И что вы думаете? Неделю назад опять внесены изменения о переносе этих денег на 2023 год. И теперь нам опять объясняют, что где-то участок не подходит, где-то нет данных мониторинга этих очистных вод.

«И наши граждане опять страдают от этой некачественной воды. Вот буквально последнее обращение из Сегежи — молодая мамочка с трехмесячным ребенком пишет, что она бутилированную воду использует для купания, потому что от водопроводной воды у ребенка появляется кожная реакция. И, к сожалению, это не отдельные какие-то локальные случаи, такая ситуация у нас повсеместно на протяжении многих лет. И это нужно решать очень быстро».

ПЛОДЫ «ОПТИМИЗАЦИИ»

«Если говорить про обращения, которые поступают от граждан по вопросам социальной сферы, я бы выделила две группы — они обе касаются детей. Первая группа — это вопросы оптимизации в сфере образования, как в дошкольных образовательных организациях, так и в школах. Например, у меня Кондопога практически ежедневно на связи, можно сказать, круглосуточно. В 2015 году там был создан гигантский детский сад «Колосок», объединивший все ранее существовавшие самостоятельные детские сады в один и превративший их в свои «корпуса». И вот сейчас идет бесконечный процесс этой оптимизации. Например, власти планируют закрыть корпус № 6, а родители выступают против, потому что там хорошие условия для детей — их переводят в другие корпуса, которые по состоянию даже хуже».

«Почти все действующие корпуса в этом детском саду нуждаются в капитальном ремонте. И, на мой взгляд, абсолютно неправильно сейчас закрывать шестой корпус, потому что именно наличие свободных мест позволяет по очереди эти корпуса ремонтировать. А если всех детей очень плотненько упакуют в ограниченное количество нуждающихся в капремонте зданий, то потом и этот ремонт провести будет невозможно».

И опять же, все решения принимаются буквально через колено. Все время хотят показать: «А кто вы такие? А почему мы вас должны слушать?» Хотя это люди, которые являются работодателями власти. Именно на их налоги содержится власть. И кого слушать, как не своих работодателей?

«Но, к сожалению, у нас происходит по-другому. Это решения, которые вызваны потребностью вот здесь и сейчас закрыть какую-то финансовую дыру. Вот нам тут не хватает нескольких миллионов — как раз столько мы тратим на коммуналку в этом детском саду. Давайте этот корпус закроем. Никто не думает о перспективах! Это такая управленческая позиция временщиков. Я сегодня должен эту задачу любыми путями решать, а про завтра я не думаю».

ВСЕ ЛУЧШЕЕ — ДЕТЯМ?

«Второй очень важный блок вопросов – доступность медицинских услуг. И в первую очередь это детское здравоохранение. За 22 года этого столетия в республике не построено ни одной детской поликлиники — ни в Петрозаводске, ни где-либо в районах. У нас не осталось ни одного детского санатория. Он и был один – «Кивач», но его давно уже нет. И, соответственно, у нас проблема с теми детьми, у которых есть направление на санаторно-курортное лечение: им нужно попадать в федеральную очередь, которая движется катастрофически медленно. А своего санатория нет. Период пандемии еще больше обострил эту проблему, когда был закрыт выезд в другие регионы. И эту проблему нужно решать. Наши дети, к сожалению, лидируют в российском рейтинге по заболеваемости, как и дети Ненецкого автономного округа, Архангельской области. Поэтому на наших ресурсах можно было бы оздоровить и детей других северных территорий».

У нас есть все необходимые ресурсы – и минеральные воды, и грязи. Есть опыт, у нас первый в России санаторий «Марциальные воды», у нас есть возможность подготовить необходимые кадры, и много других всех необходимых ресурсов для того, чтобы создать этот детский санаторий, который мог бы всех детей Северо-Запада принимать.

«Когда я приезжаю в Пудожский район, мне в поселках жалуются родители, что у детей там два года на тот момент не было медицинских осмотра. Я приезжаю в Суоярвский район – и мне жалуются, что не попасть ни к каким детским специалистам, в том числе и стоматологической помощи не получить. В Олонецком районе жалуются многодетные семьи, что не дозвониться, не получить номерок. А если ты его получишь, то только для одного ребенка. И ты должен из своего поселка снова ехать туда и обратно, практически целый рабочий день потратив, чтобы получить номерок для другого ребенка».

И нужно сказать, что с детской стоматологической помощью у нас повсеместно по республике просто катастрофическая ситуация. А учитывая состав нашей воды и другие факторы, эта проблема становится особенно острой. И этот список можно продолжать – в Карелии проблем много».

Продолжение нашего разговора выйдет на «Нике Плюс» в понедельник – поговорим о демографии, экологии и управленческих проблемах.