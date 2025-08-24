Пенсионерке обещали помочь, но в итоге обманули

В Медвежьегорске пенсионерка вложила деньги в биржи, но не могла вывести заработок. Мошенники обещали помочь ей, попросили включить демонстрацию экрана и в итоге обворовали женщину. Об этом сообщила пресс-служба МВД по РК.

74-летняя гражданка получила звонок от неизвестного, который обещал помочь вывести деньги с брокерского счёта. С женщиной вскоре связались и попросили показать приложение банка. После звонка пенсионерка потеряла 95 тысяч.

В полиции возбудили уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов предупредили граждан быть внимательнее и не следовать инструкциям незнакомцев по телефону.