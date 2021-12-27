27 декабря 2021, 14:27
Экономика

Судьба карельской ФЦП. Почему карета превратилась в тыкву?

Кто виноват и что делать — обсудили с одним из инициаторов госпрограммы

В 2015 году в Кремле одобрили федеральную программу развития Карелии до 2020 года. Изначально на нее планировали выделить как минимум 150 миллиардов рублей, однако вскоре эта сумма сократилась в 10 раз.

Что же пошло не так? Об этом мы поговорили с человеком, который стал инициатором этой программы — почетным гражданином Республики Карелия Виктором Степановым.

 

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Метки: 
новости Карелии
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развитие Карелии
Экономика
Ника плюс
Гость в студии
Виктор Степанов