27 декабря 2021, 14:27
Судьба карельской ФЦП. Почему карета превратилась в тыкву?
Кто виноват и что делать — обсудили с одним из инициаторов госпрограммы
В 2015 году в Кремле одобрили федеральную программу развития Карелии до 2020 года. Изначально на нее планировали выделить как минимум 150 миллиардов рублей, однако вскоре эта сумма сократилась в 10 раз.
Что же пошло не так? Об этом мы поговорили с человеком, который стал инициатором этой программы — почетным гражданином Республики Карелия Виктором Степановым.