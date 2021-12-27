Судьба карельской ФЦП. Почему карета превратилась в тыкву?

В 2015 году в Кремле одобрили федеральную программу развития Карелии до 2020 года. Изначально на нее планировали выделить как минимум 150 миллиардов рублей, однако вскоре эта сумма сократилась в 10 раз.

Что же пошло не так? Об этом мы поговорили с человеком, который стал инициатором этой программы — почетным гражданином Республики Карелия Виктором Степановым.