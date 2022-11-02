Гость в студии. Опасный поворот в истории с Курганом

Не так давно Институт леса и Институт биологии КарНЦ РАН представили свои отчеты по Кургану — и эти отчеты вызвали массу вопросов у защитников городских лесов. А 17 октября на встрече с министром образования и спорта ученые сделали несколько заявлений, которые шокировали общественность.

Обсудили это с общественными активистами Романом Янушко и Дарьей Каликиной.

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