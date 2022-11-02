Школа в поселке Матросы отметила 90-летний юбилей

Юбилей школы – это праздник нескольких поколений жителей поселка. За девять десятков лет из стен школы выпущены тысячи учеников. В каждого ребенка учителя старались вложить не только знания, но и любовь к Родине, к близким людям, к окружающему миру. Долгий путь развития школы-именинницы оказался непростым. Историю матросской школы по крупицам собирали учителя.

На праздничном концерте в честь 90-летия школы в Матросах звучали не только песни, гости делились воспоминаниями и теплыми пожеланиями учителям и ученикам.

«В тридцатых годах прошлого века в наш поселок приехало много эмигрантов из США, Канады, Финляндии, – рассказывает директор школы Светлана Марачук . — До этого детей возили учиться в Вилгу, а в 1932 году здесь построили школу, дети стали учиться уже на месте. И первой заведующей стала Айли Хаута, уроженка Канады, дочь рабочего. Преподавание в учебном заведении велось на финском языке до 1937года».

Рос и развивался поселок, вместе с ним увеличилось количество школьников. В школьном деревянном здании стало тесно. Надо было вновь расширяться. В долгий ящик откладывать не стали. Уже в 1939 по просьбе жителей построили новое учебное здание с печным отоплением, в дети учились до начала нового тысячелетия.



«В 1999 году произошло слияние детского сада и школы, и дети стали обучаться под одной крышей в здании бывшего общежития, — продолжила Светлана Ивановна.— Было сложно… Благодаря помощи спонсоров, практически на энтузиазме, на протяжении нескольких лет мы отвоевывали метр за метром пространства. В комнатах бывшего общежития мы обустраивали класс за классом. Тогда мы были рады тому, что отпала проблема с дровами. с подвозом воды, появилось благоустройство».

Сегодня школа живет и процветает. Ученики и учителя радуются новым победам, строят планы на будущее. Можно сказать, что 90 лет для школы – возраст юный. Все интересное только начинается! (фото предоставлено автором)