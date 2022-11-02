Бывшие работники западных компаний стали получать больше

Большинство бывших работников иностранных компаний в России нашли новую работу, где их навыки вознаграждаются более высокой оплатой. Данные аналитиков сервиса Зарплата.ру опубликовали в издании «Комсомольская правда». Опрос прошли 2200 бывших и нынешних сотрудников международных компаний.



По подтвержденным данным, 78% сотрудников зарубежных компаний, которым в начале года пришлось уволиться, уже нашли новую работу. При этом 51% опрошенных стали даже зарабатывать больше, чем на конец предыдущего места работы.



Эксперты также замечают, что большинство зарубежных компаний уходили из России с большой неохотой, так как имели нужные ресурсы и большой рынок сбыта.

Терять производство рядом с ресурсами и рынком сбыта – это как самому себе руку-ногу отпилить,

- говорит заместитель Председателя Федерации независимых профсоюзов России Нина Кузьмина.



Сейчас безработица в России - на историческом минимуме и составляет 3,8%, а спрос на сотрудников остается довольно высоким.



К тому же, в крупных корпорациях годами выстраивалась система отбора и обучения кадров. И естественно, такие работники востребованы и могут рассчитывать на прибавку при смене работы.