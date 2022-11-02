02 ноября 2022, 16:21
Еще восемь гаражей снесут в двух микрорайонах Петрозаводска
Земельные участки планируют освобождать 3 - 7 ноября
Владельцам восьми гаражей в Петрозаводске сообщили, что скоро строения демонтируют. Они установлены незаконно, объяснили в пресс-службе городской администрации.
Речь идет о гаражах в районах Рыбка и Перевалка. Убрать строения с земельных участков собираются в период с 3 по 7 ноября.
Снесут восемь гаражей, установленных около домов №№ 3 и 7 на улице Софьи Ковалевской, а также рядом с пересечением Беломорской и Боровой улиц. // Фото: администрация Петрозаводска