Еще восемь гаражей снесут в двух микрорайонах Петрозаводска

Владельцам восьми гаражей в Петрозаводске сообщили, что скоро строения демонтируют. Они установлены незаконно, объяснили в пресс-службе городской администрации.

Речь идет о гаражах в районах Рыбка и Перевалка. Убрать строения с земельных участков собираются в период с 3 по 7 ноября.

Снесут восемь гаражей, установленных около домов №№ 3 и 7 на улице Софьи Ковалевской, а также рядом с пересечением Беломорской и Боровой улиц. // Фото: администрация Петрозаводска