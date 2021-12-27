Плату за земельные участки в Петрозаводске попросили внести досрочно

Администрация Петрозаводска сообщила, что арендаторы земельных участков в черте города должны срочно погасить долги по арендной плате.

Также надо до окончания декабря внести платежи за январь следующего года.

Это связано с тем, что первый срок оплаты, 5 января 2022 года, выпадает на новогодние каникулы, объяснили в мэрии. Если арендаторы нарушат сроки, им начислят пени. // Фото: Evgeny/Pixabay.com