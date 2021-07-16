«Коды крылатой судьбы» профессора Крылова

В гостях у «Ники Плюс» побывала Наталья Крылова — кандидат филологических наук, преподаватель, переводчик, дочь выдающегося карельского литературоведа и педагога Владимира Крылова. Повод: на днях в Национальном музее Карелии состоялась презентация книги воспоминаний о Владимире Петровиче «Коды крылатой судьбы». Подробнее об этом — в программе «Гость в студии».

А здесь можно посмотреть (и почитать) большое интервью с Владимиром Крыловым из архива телеканала «Ника Плюс».