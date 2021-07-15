Карельские подростки создают исторический квест для финской крепости

Уже этой осенью в Финляндии можно будет принять участие в интеллектуальном квесте, посвященном легендарному российскому полководцу Александру Суворову. Игру придумали несколько молодых людей из Карелии, она развернется в крепости Тааветти в Луумяки, известной также как Давыдовский форт, сообщает Yle.

Игроков закроют в крепости, они должны будут решать сложные задачи и искать пропавшего человека. События будут происходить в фортификационных сооружениях, которые в XIX веке построил Суворов для защиты России от шведов.

«Укрепление сейчас практически никак не используется. Будет жаль, если такое интересное место и в дальнейшем будет простаивать пустым», – заявила одна из создательниц игры Милья Туура.

Девушке 17 лет, она пишет сценарий квеста и создает головоломки. Игру планируют сделать переносной, чтобы в дальнейшем использовать и в других декорациях. // Фото: Kare Lehtonen / Yle