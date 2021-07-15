Привитый и протестированный на ковид индиец ждет жителей Петрозаводска

Художник, писатель, журналист и автор комиксов Джайдипом Унудурти приехал из Индии в Карелию. Он в работает над новым сценарием графического романа в Петрозаводске. На artist-talk с его участием приглашает жителей города медиацентр «Vыход», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Встреча состоится 20 июля в 17:30, на нее можно будет попасть совершенно свободно. Джайдип расскажет о новом сценарии, который он пишет для Карельской арт-резиденции. Также запланирован рассказ о его прежних проектах.

Круг интересов индийского художника – путешествия и популярная культура. Он пишет об этом статьи и ведет колонки. В Петрозаводске Джайдип работает с художником, который на основе его сценария создаст комикс.

В правительстве Карелии особо подчеркнули, что индиец полностью привит от коронавируса, а прилетев в Москву, дважды сдал тест. // Фото: пресс-служба правительства республики.