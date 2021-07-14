Солист легендарной группы «Руки вверх!» снова приехал в Карелию

В жаркие дни известный певец Сергей Жуков с семьей решил отправиться на отдых в Карелию. Солист культового коллектива «Руки вверх!» ранее уже не один раз гостил в республике и в своем Instagram всегда пишет о ней с восхищением.

Когда именно певец приехал и сколько на этот раз будет в Карелии, неизвестно. Но из его поста ясно, что отдых продлится несколько дней.

«Так здорово всего за несколько дней получить целый багаж воспоминаний и впечатлений! Карелия - место силы для нашей семьи, - написал он. - В такую жару вырваться из города к воде несомненно стало для нас лучшим решением!»

Жуков опубликовал видео, на котором он вместе с женой мчится на катере. Пара выглядит счастливой и довольной.

Напомним, ранее музыкант с семьей побывал в республике в 2020 году, он отдыхал 10 дней и остался в восторге.

Подписчики вместе с певцом восхитились видами Карелии и согласились, что здесь очень красиво – не хуже, чем на Мальдивах. // Фото: Sezhukov/ Instagram, видео: "Новости шоу-бизнеса России"/YouTube