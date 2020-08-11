Легендарный российский певец отдыхает в Карелии

Этим летом в Карелию повалили не только обычные туристы, но и звезды шоу-бизнеса. Закрытые из-за коронавируса границы сделали свое дело. Поддался общему настроению и лидер культовой группы «Руки вверх!».

Сергей Жуков тоже гостит в нашей республике. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram. Певец уверяет, что планировал свое путешествие в Карелию очень давно.

Я очень долго продумывал маршрут и постарался сделать его таким, чтобы за 10 дней нашего отпуска мы максимально погрузились именно в природную часть Карелии. Потому что русский север - это нечто, скажу я вам, ребята!

По словам певца, сначала он с семьей добрался на поезде до Петрозаводска. В столице Карелии Жукова поразило обилие товаров из детства в «советских упаковках», которые певец с удовольствием приобрел. Далее Жуков отправился на Сямозеро к домику в глуши.

Певец пообещал своим фолловерам, что будет информировать их о своем путешествии в нашу республику и дальше.