Верховный суд оставил Сергея Крупина главой Сортавалы

Верховный суд Карелии подтвердил решение Сортавальского городского суда, восстановившего в должности мэра города Сергея Крупина. Об этом сообщил руководитель отделения партии «Справедливая Россия» в Карелии Ройне Изюмов. Таким образом, Сергей Крупин продолжит руководить столицей северного Приладожья.

Напомним, с должности мэра Сортавалы Сергей Крупин был снят 2 июля. Временно исполняющим обязанности главы был назначен Олег Белов. Впоследствии в парламенте республики в двух чтениях был одобрен законопроект об объединении Сортавальского и Хелюльского городских поселений, против которого выступал Крупин.

16 июля Сортавальский городской суд удовлетворил иск Крупина, в котором он оспаривал снятие его с должности.

28 июля в Сортавале прошел митинг в поддержку всенародно избранного мэра. Его участниками стали несколько десятков горожан.