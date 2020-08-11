11 августа 2020, 21:00
Общество

Верховный суд оставил Сергея Крупина главой Сортавалы

Завершилась судебная тяжба, посвященная тому, может ли избранный глава Сортавалы руководить столицей северного Приладожья

Верховный суд Карелии подтвердил решение Сортавальского городского суда, восстановившего в должности мэра города Сергея Крупина. Об этом сообщил руководитель отделения партии «Справедливая Россия» в Карелии Ройне Изюмов. Таким образом, Сергей Крупин продолжит руководить столицей северного Приладожья.

Напомним, с должности мэра Сортавалы Сергей Крупин был снят 2 июля. Временно исполняющим обязанности главы был назначен Олег Белов. Впоследствии в парламенте республики в двух чтениях был одобрен законопроект об объединении Сортавальского и Хелюльского городских поселений, против которого выступал Крупин.

16 июля Сортавальский городской суд удовлетворил иск Крупина, в котором он оспаривал снятие его с должности.

28 июля в Сортавале прошел митинг в поддержку всенародно избранного мэра. Его участниками стали несколько десятков горожан.

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