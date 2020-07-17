Боевой мэр победил: Сергей Крупин вернул себе кресло главы Сортавалы

Сортавальский суд удовлетворил иск Сергея Крупина, в котором он оспаривал решение городского совета депутатов. Мэр города доказывал, что совет незаконно отстранил его от работы. И доказал. Суд занял два дня, решение было принято 16 июля.

Портал «Петрозаводск говорит» уже писал об этой истории. Сергея Крупина сняли за то, что он якобы не выполнял свои обязанности и не предоставил отчет о своей работе за 2019 год. Сессия, на которой принималось это решение, поучилась на редкость скандальной: журналистов и горожан пытались не пускать в зал заседаний, депутаты сбежали в другое помещение, а когда Крупина отстранили, исполняющим обязанности назначили не его заместителя, а депутата-таксиста Олега Белова.

Самое мерзкое произошло после сессии. Белов молниеносно занял кабинет мэра, хотя решение совета еще не вступило в силу, начал копаться в документах Крупина, что привело к потасовке – и прославило Сортавалу на всю страну.

Теперь депутату, судя по всему, придется снова садиться за баранку. Сергей Крупин убежден, что судебное решение устоит, даже если его захотят обжаловать.

– Мои оппоненты говорили, что я как мэр ничего не делал и отчет о своей работе не предоставил. Но отчет-то я депутатам рассылал, хотя его никто не читал. Что касается моего якобы бездействия, у нас аргументы убийственные: тонны платежек, сотни контрактов и договоров, публикации в СМИ. Как это опровергнуть?

Крупин напоминает: горсовет, отправивший его в отставку, был собран после роспуска прежнего совета. А все эти политические дрязги имели одну-единственную цель – объединить Сортавалу с поселком Хелюля. Сергей Крупин полагает, что это позволило бы сделать райцентр донором района: Сорталава имеет профицитный бюджет, район погряз в долгах.

Уже на следующий день после отставки Крупина Законодательное собрание приняло законопроект об объединении Сортавалы и Хелюля. В основу его лег документ, скоропостижно подписанный все тем же депутатом-таксистом Беловым. Имел ли Белов право на тот момент вообще хоть что-то подписывать, вопрос открытый, но Крупин утверждает, что у него даже не было доступа к печати – а значит, ее пришлось подделывать.

Нужно ли теперь тоже отменять это объединение? Пока никаких действий предприниматься не будет, потому что судебное решение о возврате должности Крупину еще не вступило в силу. Это нам сказали в пресс-службе Законодательного собрания. А правительственный телеграм-канал «Карельские лайки» сообщил, что объединение Сортавалы и Хелюля является «лигитимным» (да, так и написано, через «и»), ведь Второй апелляционный суд Санкт-Петербурга недавно посчитал законным разгон предыдущего состава сортавальского совета.

Отдельная деталь всей этой истории – беспрецедентная поддержка, которую высказали Сергею Крупину жители Сортавалы. В России принято не любить чиновников, по умолчанию подозревая их в коррупции и безделье; но столица Северного Приладожья сама выбрала себе мэра – и сильно огорчилась, когда его сняли, не спросив мнения граждан.

– За все эти дни мне поступило более тысячи звонков и сообщений, – говорит Крупин. – Я не ожидал, что поддержка будет такой мощной. Я очень тронут. Некоторые даже домой ко мне приезжали. Спрашивали – когда уже выходить на улицы? Но я успокаивал людей, удерживал их от несанкционированных акций.

Сейчас Сергей Крупин ждет, пока решение суда вступит в законную силу. До тех пор собирается он выполнять обязанности мэра настолько, насколько это возможно без законных полномочий. «Буду заниматься полевыми, хозяйственными делами», сказал Крупин. Кстати, за любовь к работе «в поле» победившего градоначальника в городе называют прорабом. Кличкой этой он гордится.