Боевой мэр: как в Сортавале со скандалом сняли градоначальника

В Карелии набирает обороты скандал со снятием мэра Сортавалы Сергея Крупина. Его от управления города отстранил местный совет депутатов. В кресло градоначальника посадили депутата-таксиста Олега Белова, и тот уже успел подраться с Крупиным. Формально сортавальского мэра сняли за неисполнение обязанностей и непредоставление отчета о работе. Крупин утверждает, что обязанности он исполнял, да и отчет подготовил и всем разослал. Но на деле борьба с мэром идет очень давно – и она явно не закончится сейчас. Портал «Петрозаводск говорит» рассказывает историю войны карельских властей против местного самоуправления.

– Некоторое время назад правительство Карелии предложило инициативу: слить два поселения и передать полномочия по управлению на уровень района, – вспоминает Сергей Крупин. – Это бы привело к серьезному экономическому ущербу для жителей города. Передавались бы не только полномочия, но и средства. Между тем, у администрации района долги, а у города Сортавала был бюджет практически профицитный.

Крупин поясняет: благодаря своим экономическим успехам показателям Сортавала могла участвовать во множестве программ, где требуется софинансирование: по благоустройству, улучшению освещенности и так далее. Одно из главных достижений – ведущееся сейчас строительство водоочистной станции.

– Я не скажу, что мы богаты, но у нас нет такого количества долгов, как в администрации района, – резюмирует чиновник.

Бывший мэр города полагает, что слияние с Хелюля погубило бы финансовую и управленческую самостоятельности Сортавалы. Сергей Крупин сообщил, что продавить объединение пытались и с помощью угроз: несговорчивому мэру обещали уголовные дела. Пришлось держать бой.

В 2019 году жительница Сортавалы подала иск против городского совета: якобы депутаты не собираются на сессии, тем самым не исполняя свои обязанности местного самоуправления. Городской суд этот иск удовлетворил, это решение поддержал суд Верховный. На основании судебного решения парламент Карелии распустил городской совет Сортавалы, после чего пришлось выбирать новый.

Депутаты вспоминают, что работа совета блокировалась именно из-за желания отдельных политических групп «протащить» объединение Сортавалы и поселка Хелюля. В конце марта Третий Кассационный суд в Санкт-Петербурге отменил принятые местными судами решения. Однако «возвращать» прежний горсовет никто не стал. Полномочия остались у «нового» совета, который 2 июля и снял с должности Сергея Крупина.

На повестке дня стоял, по сути, единственный вопрос – «удаление» Сергея Крупина с должности градоначальника. За сессией, прогремевшей на всю страну, наблюдал журналист «Черники» Алексей Владимиров. Сперва депутаты пытались не пустить на заседание прессу и горожан, но последние попросту ворвались в зал. Председатель горсовета Владимир Головченко зачитал обращение депутатов об отставке мэра, а потом – письмо губернатора Артура Парфенчикова (!) по данному поводу. Глава Карелии поддержал мнение депутатов, которые негативно оценили работу Крупина в кресле главы города.

Однако пришедшие на сессию горожане максимально доступно объяснили народным избранникам, что они-то эту точку зрения не разделают. После этого обидевшиеся депутаты приняли решение уйти в другой зал (!) и перевести сессию в "закрытый" режим! Причем журналиста Владимирова на неё все равно пустили, а вот депутата Заксобрания Александра Федичева – нет.

Разумеется, Сергея Крупина отправили в отставку: для того-то всё и затевалось. На его место исполняющим обязанности был назначен депутат горсовета Сергей Белов. Это странно, потому что на месте находилась первая заместительница Крупина, которая и должна была возглавить город. Но депутаты решили не рисковать и поставить своего. В соцсетях язвили по факту того, что Белов еще совсем недавно работал таксистом, а теперь будет рулить городом.

Дальше произошел эпизод, который прославил Сортавалу на всю страну. Новоявленный мэр поспешил занять кресло Сергея Крупина, а тот выступил категорически против. Решение о смене градоначальника еще не было нигде опубликовано, не вступило в силу, а значит, руководителем города формально являлся еще Крупин. Это привело к потасовке.

Решать конфликт пришлось полиции. Правоохранительные органы разобрались в ситуации и выдворили депутата-таксиста из чужого кабинета.

Хотя Белов, даже по мнению полиции, мэром еще не являлся, это не помешало ему скоропостижно подписать решение горсовета об объединении Сортавалы и Хелюля – сделать то, чего так долго добивались от Крупина. Уже на следующий день, 3 июля, парламент Карелии на внеочередной сессии рассмотрел соответствующий законопроект и окончательно узаконил объединение населенных пунктов. Отметим, что на сессии рассматривалось всего четыре вопроса (обычно их десятки).

Между тем, историю борьбы с Сергеем Крупиным никак нельзя считать законченной. Отправленный в отставку мэр обещал, что будет обжаловать решение совета в суде. По словам Крупина, горожане хотели провести митинг, но он отговорил их от этой затеи, чтобы никто не пострадал из-за организации несогласованного мероприятия. Впрочем, народные бурления в «столице Приладожья» продолжаются и еще могут вылиться в акции протеста.

Война может продолжиться у в другом поле – уголовном. Как полагает Сергей Крупин, в Законодательное собрание Карелии был направлен документ об объединении Сортавалы и Хелюля, снабженный… поддельной печатью. Крупин подтвердил данный факт журналисту «ПТЗ говорит». Логика проста: печать города хранится в сейфе у начальника финансового отдела, и новоиспеченному мэру Белову ее никто не передавал.

Кроме того, Сергей Крупин утверждает, что некоторые граждане при штурме горсовета получили от местных депутатов травмы. Горожане получили пинки и щипки. Сейчас готовятся соответствующие заявления в полицию.

За всей этой историей многие видят руку карельского правительства. Глава Карелии Артур Парфенчиков от этих обвинений открещивается.

«Есть судебное решение, которое в настоящий момент главой города не исполняется. Речь идет о неподписанном решении Совета Сортавальского городского поселения «О преобразовании муниципального образования «Сортавальское городское поселение». Сергей Крупин не подписал 28 иных решений городского совета, с 2015 года не вносил изменения в устав Сортавальского городского поселения, несмотря на то, что это было необходимо в связи с изменениями федерального законодательства. То есть, по мнению прокуратуры, сознательно и намеренно затягивал принятие важных и обязательных для города решений. В связи с чем, органы прокурорского реагирования считают законным и обоснованным решение депутатского корпуса об удалении главы города в отставку. Добавлю, что республиканская власть никаким образом не вмешивается в ситуацию, работают только правоохранительные органы», - пишет губернатор на личной странице.

Любопытный нюанс. Изменения в устав принимаются не мэром, а представительным органом власти. Так гласит закон. То есть эта претензия в адрес Крупина звучит как минимум странно. Но заслуженный юрист Российской Федерации Артур Парфенчиков, наверное, считает как-то иначе. Или просто рассчитывает на неосведомленность своих подписчиков в социальных сетях.

Сергей Крупин подчеркивает: он не оппозиционер и даже не политик, а только хозяйственник. Но в России, даже если ты не интересуешься политикой, политика рано или поздно заинтересуется тобой.

Георгий Чентемиров