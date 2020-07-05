Отправленный в отставку Крупин выступит с политическим заявлением

Бывший мэр Сортавалы Сергей Крупин, которого 2 июля местные депутаты отправили в отставку, готовится сделать политическое заявление. Об этом говорится в группе администрации Сортавальского поселения.

«В ближайшее время я выступлю с политическим заявлением. Сейчас обращаюсь с одной единственной просьбой - не вестись на возможные провокации, не участвовать в несанкционированных митингах и акциях протеста. Это может навредить. Мы должны соблюдать закон»,

- обратился Крупин к жителям.

Также экс-глава поблагодарил жителей за поддержку, которую он чувствовал последние пяти лет и особенно сильно в последние дни.

Ранее стало известно, что Крупин заподозрил двух депутатов горсовета в подделке печати Сортавальской городской администрации, о своих подозрениях он сообщил руководителю Следкома РФ Александру Бастрыкину.

Фото: vk.com