05 июля 2020, 09:13
Политика

Отправленный в отставку Крупин выступит с политическим заявлением

Бывший мэр Сортавалы попросил жителей не поддаваться провокациям и не участвовать в несанкционированных акциях протеста

Бывший мэр Сортавалы Сергей Крупин, которого 2 июля местные депутаты отправили в отставку, готовится сделать политическое заявление. Об этом говорится в группе администрации Сортавальского поселения.

«В ближайшее время я выступлю с политическим заявлением. Сейчас обращаюсь с одной единственной просьбой - не вестись на возможные провокации, не участвовать в несанкционированных митингах и акциях протеста. Это может навредить. Мы должны соблюдать закон»,

- обратился Крупин к жителям.

Также экс-глава поблагодарил жителей за поддержку, которую он  чувствовал последние пяти лет и особенно сильно в последние дни.

Ранее стало известно, что Крупин заподозрил двух депутатов горсовета в подделке печати Сортавальской городской администрации, о своих подозрениях он сообщил руководителю Следкома РФ Александру Бастрыкину.

Фото: vk.com

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Метки: 
сортавала
новости Карелии
Сергей Крупин
политическое заявление
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митинги
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