ЦИК Карелии утвердила итоги голосования на территории республики

Анна Уханова, адвокат, член ЦИК РК с правом решающего голоса, к.ю.н., доцент кафедры международного и конституционного права ПетрГУ оценила порядок организации и проведение общероссийского голосования

2 июля 2020 года ЦИК Карелии утвердила итоги общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на территории Республики Карелия. В Общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в Карелии приняли участие более 239 тысяч человек, т.е. 46,07% от общего количества участников голосования. За внесение изменений в конституцию РФ высказались 70,46% участников голосования, против - 28,58%.

По мнению Анны Ухановой, провозглашение в Конституции РФ нашего государства как демократического, в котором права и свободы человека являются высшей ценностью, предопределяет развитие различных форм выражения власти народа.

«На мой взгляд, это связано с качественным информированием граждан, длительным периодом проведения голосования и возможностью его проведения вне помещений для голосования, в том числе в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено. И, конечно, сам вопрос, вынесенный на голосование, имел серьезное значение для каждого гражданина нашей страны»

Наряду с выборами и референдумом, признаваемыми в качестве высших непосредственных форм выражения власти народа, появилась иная форма выражения воли граждан: общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Несмотря на довольно лаконичную нормативно-правовую базу, регулирующую порядок проведения голосования, сжатое время на подготовку избирательной системы, введение ограничительных мер в связи распространения новой коронавирусной инфекции, опыт организации проведенного 01 июля 2020 года голосования можно оценить положительно. Об этом, прежде всего, свидетельствует высокая явка избирателей и отсутствие на территории Республики Карелия обращений о нарушениях порядка проведения голосования, допущенных комиссиями при установлении его итогов.

Анна Уханова считает, что полученный опыт в какой-то мере может быть учтен и в будущем при реализации избирательных прав граждан.