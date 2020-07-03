«Поправками подчеркнули незыблемые положения Конституции»

Поправки помогут сохранить устойчивые основы для развития нашей страны с учетом мировых тенденций и новых вызовов, считает председатель Общественной палаты РК Любовь Кулакова.

2 июля 2020 года ЦИК Карелии утвердила итоги общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на территории Республики Карелия. В Общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в Карелии приняли участие более 239 тысяч человек, т.е. 46,07% от общего количества участников голосования. За внесение изменений в конституцию РФ высказались 70,46% участников голосования, против - 28,58%.

Мы стали современниками эпохального события для истории нашего государства, для жизни наших граждан. У каждого из нас появилась возможность стать сопричастными к внесению изменений в главный закон нашей страны — Конституцию. В обществе была организована открытая дискуссия, сконцентрированная на содержательной части и формулировках поправок, которые касались разных сфер жизни граждан.

Была создана рабочая группа, в которую вошли люди разных направлений профессиональных компетенций: творчества, культуры, патриотического воспитания, института семьи, а также представители НКО, лидеры общественных мнений. Они выступали проводниками мнения граждан разных регионов.

Обсуждение велось в открытом формате. На предмет формулировки, корректировки поправок была хорошо организована обратная связь.

Далее прошла новая волна дискуссий, направленная на голосование по поправкам: по каждой отдельно взятой и представленным полным пакетом. Изначально речь шла об однодневном голосовании. В дальнейшем из-за эпидемии коронавируса формат голосования был продлен до недели.

«Впервые нам, гражданам, было предложено проголосовать комплексно за ряд поправок с тем, чтобы максимально ёмко собрать позиции, которые помогут улучшить социально-экономическую сферу в нашей стране, усилить гарантии граждан в сфере сохранения языка, института семьи, гарантированных выплат индексированных пенсий»,

- подчеркнула Любовь Кулакова.

Поправки не разрознены, они сформулированы в рамках системного стратегического подхода. Председатель Общественной Палаты считает голосование за пакет поправок именно сильной стороной, правильным решением.

Любовь Кулакова рассказала о том, как Общественными Палатами субъектов, наделенными по Закону РФ правом приема предложений о кандидатах для наблюдения, велась работа по формированию корпуса наблюдателей. Работа началась в феврале 2020 года. В рамках соглашений Общественной Палаты РК с партиями, с НКО, большими региональными отделениями Федерации независимых профсоюзов России, Ассоциациями юристов был набран широкий корпус наблюдателей — порядка 2000 человек по Республике Карелия.

По прогнозам Председателя Общественного Совета при ЦИК Карелии Анатолия Цыганкова, с учетом эпидемиологической ситуации, летнего отпускного периода, явка избирателей на участки могла составить 44%.

«Для Карелии 46% явки – это неплохо. Активность могла быть еще чуть выше, если бы не эпидемия, и если бы неделя голосования не совпала с моментом, когда Карелию открыли для выезда за ее пределы. Длительный период самоизоляции, предшествовавший неделе голосования, безусловно повлиял на явку»,

- считает Любовь Кулакова.

В обществе назрела потребность и необходимость перемен. Сегодня, когда работают целые технологии на демонстрацию совершенно неприемлемых форматов отношений в семье, идет перекос института семьи на однополые браки, отстранение от старшего поколения, внесенные поправки закрепят имеющиеся вековые традиции.

«Мы – страна правильных устоев, трепетной этики семейных отношений. Поправками мы подчеркиваем незыблемые положения Конституции. Я — за поправки, за то, чтобы сохранять устойчивые позиции нашей страны с учетом мировых тенденций и новых вызовов»,

- подчеркнула Любовь Кулакова.

По мнению председателя Общественной Палаты, Национальные проекты, которые еще до поправок стали ориентиром стратегических задач в нашем государстве, были направлены на укрепление и улучшение качества жизни людей в разных сферах. Поправки позволят закрепить гарантии бесплатной медицины, индексации пенсии, института семьи, закрепить историческую справедливость во избежание перекроя российской истории на мировой арене, неприкосновенность, незыблемость границ российского государства, и русский язык, который будет идентифицировать Россию как таковую.

Арина Тимонен