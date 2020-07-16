Суд восстановил Крупина в должности главы Сортавалы

Сортавальский городской суд отменил решение депутатов местного совета об удалении в отставку главы Сортавалы Сергея Крупина.

Решение городского совета было признано незаконным, написал на своей странице в соцсети руководитель карельских эсеров Ройне Изюмов. Крупин восстановлен в должности.

Напомним, депутаты городского совета Сортавалы отправили всенародно избранного главу Крупина в отставку. Решение было принято 2 июля. Временно исполняющим обязанности главы был назначен Олег Белов. Также СМИ сообщали о возникшей в кабинете мэра потасовке. Впоследствии в парламенте республики в двух чтениях был одобрен законопроект об объединении Сортавальского и Хелюльского городского поселений, против которого выступал Крупин. Подробнее о ситуации в Сортавале в материале на портале «Петрозаводск говорит» - «Боевой мэр: как в Сортавале со скандалом сняли градоначальника».