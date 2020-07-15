Депутаты ЗС РК увеличат бюджет фонда медстрахования Карелии

Сегодня Комитет по бюджету и налогам ЗС РК рекомендовал карельскому парламенту принять в первом и во втором чтениях законопроект, корректирующий параметры бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия на 2020 год. Кроме того, депутаты задали руководителю фонда Андрею Гравову несколько серьезных вопросов, от которых зависит развитие здравоохранения республики.

Поступивший в ЗС РК законопроект предлагает увеличить доходы на 4 млн 244,4 тыс. руб. (до 12 млрд 850 млн 354,7 тыс. руб), а расходную на 132 млн 939,6 тыс. руб. (до 12 млрд 979 млн 294,3 тыс. руб.). Дефицит в размере 128 млн 695,2 тыс. руб. планируется покрыть за счет средств, сэкономленных фондом в 2019 году.

Как пояснил директор фонда Андрей Гравов, корректировка доходной части бюджета связана, в частности, с поступлением денег от межбюджетных трансфертов.

«Мы ожидаем поступления около 46 млн руб. для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала, а также 7 млн руб. на денежные выплаты стимулирующего характера медицинским работникам, проводящим диспансеризацию»,

– сказал он.

Расходы фонда увеличиваются на организацию дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, приобретение и проведение ремонта медицинского оборудования, софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медперсонала и другие направления деятельности фонда.

Оглашенные параметры членами комитета были одобрены единогласно, но несколько вопросов к руководителю фонда все же прозвучало.

Депутат Валерий Шоттуев поинтересовался, какой вклад вносит фонд в борьбу с коронавирусом.

Гравов отметил, что из-за пандемии COVID-19 в республике была отменена плановая медицинская помощь. Из-за этого медицинские учреждения стали меньше зарабатывать. Чтобы сохранить зарплаты врачам и медперсоналу, руководством фонда было принято решение до 100 процентов увеличить авансирование медпомощи, которую оказывают медики. Кроме того, в связи с тем, что поликлиники временно приостановили оказание услуг по диспансеризации, амбулаторным учреждениям были увеличены подушевые нормативы.