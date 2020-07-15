Пищеблоки в школах Карелии обещали привести в порядок к 1 сентября

Общеобразовательные организации Карелии к 1 сентября будут готовы обеспечить младших школьников горячим питанием. Об этом министр образования региона Роман Голубев сообщил на заседании комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Заксобрания республики.

Сейчас пищеблоки в десятках школ Карелии приводят в нормативное состояние, устраняя предписания надзорных органов. Это возможно благодаря субсидии в 68 миллионов рублей, которую выделило муниципалитетам Законодательное собрание. Роман Голубев отметил, что в целом вместе с этой субсидией на подготовку школ к организации горячего питания направят 96 миллионов рублей.

Поправка в бюджете появилась неслучайно: у нас была информация, что в школах имелись нарушения, которые необходимо устранять,

– отметил спикер карельского парламента Элиссан Шандалович.

Вопрос обеспечения качественным питанием остается. Особая проблема для Карелии – дефицит витаминов и минеральных веществ. Кроме того, мы живем в условиях пандемии, и есть угроза инфицирования детей, в том числе через пищеблоки.

Как рассказал Роман Голубев, работы будут проводиться в 73 организациях, то есть в каждой третьей школе.

Разработана подробная дорожная карта, вплоть до каждой поварешки,

– отметил министр.

В некоторых школах нарушения незначительные – например, необходимо заменить посуду. В других организациях требуются глобальные работы, и там будет организован подвоз питания.

Председатель комитета Галина Гореликова обратила внимание министра на то, что организацией питания в школах, особенно в Петрозаводске, часто занимаются сторонние организации. Не всегда у них есть возможность выполнять современные требования.

Придет питающая организация со своим оборудованием. Современное ли оно?

– задалась вопросом депутат Гореликова.

Она предложила отдельно заслушать доклад мэрии Петрозаводска, чтобы узнать о возможных проблемах, с которыми чиновники могут столкнуться при организации питания школьников.

Элиссан Шандалович обратил внимание коллег на необходимость лично контролировать, как школы готовятся к организации горячего питания детей.

Напомним: обеспечить бесплатным горячим питанием всех школьников с 1 по 4 класс поручил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию в январе 2020 года. В связи с этим в Законодательном Собрании была создана специальная рабочая группа. Чтобы выполнить это требование, модернизировать пищеблоки, закупить новое оборудование, Законодательное собрание выделило 68 миллионов рублей, которые направили муниципалитетам.