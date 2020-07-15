Верховный суд Карелии отклонил иск о незаконности режима самоизоляции

Верховный суд Карелии отказал в удовлетворении коллективного иска, в котором группа лиц опротестовала, введенные в регионе распоряжением главы, ограничения прав граждан на передвижение и труд.

Речь идет о мартовском распоряжении Артура Парфенчикова N127-р от 12 марта 2020 года в редакции от 31 марта 2020 года, установившего в Карелии режим повышенной готовности, а затем самоизоляции в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией и пандемией.

В рамках тех же ограничений, заседание суда 15 июля проходило в закрытом режиме. На заседании была оглашена только резолютивная часть судебного решения, поэтому о мотивировках суда, до получения текста решения, говорить преждевременно.

Однако некоторые любопытные подробности процесса стали известны редакции портала «Петрозаводск говорит» от юриста Марии Трубниковой, которая является одним из истцов.

Например, ответчик так и не представил суду оригинал оспариваемого распоряжения или его аутентичную копию с подписью главы Карелии, сославшись на то, что факт официальной публикации является достаточным основанием и подтверждает его подписание.

При этом хотя суд ранее удовлетворил ходатайство истцов об истребовании копии распоряжения, не получив его аутентичной копии, он не применил к ответчику никаких мер административного воздействия в виде штрафа и повторно не истребовал документ.

В связи с отсутствием в материалах дела аутентичной копии распоряжений, истцы ходатайствовали об исключении ненадлежащее заверенной копии распоряжения из числа доказательств по делу, правда суд ходатайство отклонил.

На заседании присутствовал представитель Минюста, который изложил позицию о законности документа, на основании проведенной в ведомстве экспертизы.

На возражение истцов, что при проведении экспертизы использовались нормативно-правовые акты, вынесенные уже ПОСЛЕ распоряжения 192-р, представитель Минюста сказал, что экспертиза распоряжений проводилась на текущий момент с учетом всех изменений, а соотвествено, и принятых актов, при этом указал на тот факт, что проверка распоряжений главы республики ведомством – не носит обязательный характер.

С выводами Минюста согласилась и прокуратура, которая также стала изучать распоряжение только после начала рассмотрения его в процессе.

При этом согласно закону РК все нормативно правовые акты должны проходить проверку в управлении Минюста и Прокуратуре, что в данном случае сделано не было.

Но самым любопытным, пожалуй, можно считать феномены «временной петли», подобные описанным в научно-фантастических произведениях, которые были озвучены на заседании.

Так в качестве аргумента достаточности и законности оспариваемого распоряжения главы, представители ответчика ссылались на Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Проблема в том, что распоряжение Парфенчикова как бы подписано 31 марта, а изменение в Федеральный закон внесены 1 апреля, то есть позже! Та же ситуация и с Указом Президента РФ от 2 апреля.

В целом, теперь остается только ждать полный текст решения, который должен быть изготовлен в течение 10 дней.

По словам Марии Трубниковой, после того, как истцы получат полный текст этого решения, они обжалуют его в Третьем кассационном суде общей юрисдикции в Санкт-Петербурге.

Напомним, что «Петрозаводск говорит» уже писал об этом.

В Верховный суд Карелии 6 мая был подан коллективный административный иск против главы республики Артура Парфенчикова. Истцы потребовали признать незаконным и недействующим распоряжение губернатора, которым он запретил покидать место проживания на время эпидемии коронавируса.

В исковом заявлении, значатся фамилии юристов Марии Трубниковой, Анастасии Анушиной и еще 20 человек.

Истцы отмечают, что распоряжением 31 марта 2020 г. губернатор фактически ввел в республике чрезвычайное положение, лишив неопределенный круг граждан права на свободу передвижения и права на труд, гарантированных Конституцией Российской Федерации. В своем заявлении Мария Трубникова и Анастасия Анушина ссылаются на постановление Конституционного суда России, согласно которому права граждан на свободу передвижения могут быть ограничены только федеральным законом. Что касается постановления главного санитарного врача от 18 марта, то оно ввело карантин только для лиц, прибывающих на территорию России.

Следовательно, введение режима повышенной готовности в Карелии не подразумевает введение запрета всем лицам, без исключения, покидать места проживания,

– резюмируют составители иска.

Наконец, истцы полагают, что глава Карелии как должностное лицо не наделен полномочиями на введение режима ЧП либо иного режима, допускающего ограничения прав и свобод граждан России. Полномочиями по введению особого правового режима, допускающего отдельные ограничения прав и свобод граждан Российской Федерации, обладает Президент Российской Федерации и только при введении чрезвычайного положения.

Истцы настаивают на отмене губернаторского распоряжения, которое ограничило граждан в их передвижениях.