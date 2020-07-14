Парфенчиков оказался среди губернаторов России середнячком

Очередной рейтинг российских губернаторов опубликовал интернет-ресурс Pravdaserm. Из 100 возможных баллов, так называемой «репутации», главе Карелии, насчитали 80. Это конечно не тройка лидеров с ее 97-98 баллами, но и не аутсайдеры с показателем 54-70. Такой же показатель, еще у пяти глав регионов. Авторы поместили руководителя Карелии на 58 место, и таким образом за ним «глотают пыль» еще 27 коллег.

По словам организаторов подсчета, рейтинг, который считает Pravdaserm, репутация, это не база всех сведений, накопленных в интернете о персоне, а лишь первое впечатление о ней. Основная часть информации, которая оказалась достаточно релевантной, чтобы попасть на верхушку поискового топа.

Всем известно, что алгоритмы поисковых систем стремятся в первую очередь показывать информацию, наиболее релевантную запросу пользователя. Из этого следует, что информация, которая попала в поисковый топ, максимально соответствует «народной правде», то есть тому, во что верит большинство пользователей сети.

Авторы уверяют, что алгоритм расчета учитывает тональность ресурсов, их вес и позицию в топе.

Например, позитивная статья в федеральном СМИ с большим количеством визитов дает больше баллов, чем аналогичная статья на скромном сайте региональной газеты. Негативная информация на 10-м месте в топе отнимает меньше баллов, чем если бы она была на 1-м месте.

В результате, в июле 2020 года верхушку рейтинга возглавили следующие губернаторы: Андрей Клычков (98) – Орловская область; Сергей Цивилев (98) – Кемеровская область; Александр Цибульский (97) – Архангельская область

Каждый из них имеет более 90 баллов репутации, что можно считать отличным результатом (особенно – для политика), но чем-то сверх-ординаорным не является, главы 37-ми регионов сегодня имеют репутацию выше 90 баллов (по 100-балльной шкале). На высокую репутацию этих политиков не влияет ни тема коронавируса, ни сомнительные сайты с компроматом, которые еще пару лет назад стабильно находились в поисковой выдаче каждого чиновника.

В отстающих: Валентин Коновалов (54) – Республика Хакассия; Бречалов (67) – Удмуртская Республика; Александр Усс (70) – Красноярский край.

Примечательно, что и топ, и анти-топ возглавляют представители КПРФ. Как видно из результатов «богатство» региона явного влияния на показатель не оказывает, а вот вовлеченность жителей в интернет – вполне возможно.