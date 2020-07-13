Депутаты Заксобрания РК призывают дачников и регоператора к диалогу

Члены парламентского Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, агропромышленной политике и энергетике на заседании 9 июля обсудили вопрос взаимодействия дачных кооперативов и регионального оператора по обращению с ТКО ООО «Автоспецтранс»

В Карелии насчитывается более 600 садоводческих и дачных некоммерческих товариществ. С начала текущего года «Автоспецтранс» заключил 118 договоров с СНТ и ДНТ (за 2019 год – всего 30), еще 284 находятся на рассмотрении у председателей кооперативов, 6 товариществ отказались подписывать договоры. Работа в данном направлении продолжается с привлечением ГКУ «Карелприрода» и органов местного самоуправления. И. о. министра природных ресурсов и экологии республики Алексей Павлов отметил, что в социальной сети «ВКонтакте» размещена подробная информация по заполнению документов, прорабатывается вопрос запуска горячей телефонной линии по данной теме.

Директор регионального оператора по обращению с ТКО Алексей Кузнецов напомнил, что приобретение и установка контейнеров является обязанностью СНТ и ДНТ. Стоимость услуги для одного участника СНТ в месяц составляет всего 29 рублей 88 копеек.

По словам директора ООО «Автоспецтранс», учитывая обеспокоенность участников дачных кооперативов выставленными счетами на оплату услуг по обращению с отходами, региональный оператор совместно с Минприроды Карелии приняли решение начислять плату с фактической даты предоставления услуги по обращению с ТКО, а не с мая 2018 года.

В ходе дискуссии депутаты обратили внимание на то, что дачники жалуются, что им приходится оплачивать услугу по вывозу мусора дважды – в городе и в дачном кооперативе. Алексей Кузнецов пояснил, что члены кооперативов, которые проживают на даче более пяти дней, могут рассчитывать на перерасчет при предоставлении подтверждающих документов. Справки, как предполагается, будут выдавать председатели СНТ и ДНТ.

Подводя итоги обсуждения, председатель Комитета Леонид Лиминчук сказал, что представители Министерства природных ресурсов и экологии республики, ООО «Автоспецтранс» ведут системную работу с дачниками по заключению договоров на вывоз твердых коммунальных отходов. По мнению парламентария, самое главное – найти компромисс.

Председатель Комитета также пожелал всем заинтересованным сторонам настойчивости в решении поставленных задач. Представленную информацию парламентарии приняли к сведению.