Уволили чиновника, рассказавшего о принуждении голосовать за поправки

Текст: Георгий Чентемиров

Начальник управления по физкультуре и развитию туризма Беломорского района Евгений Антипин был уволен по решению своего работодателя. Рядовое, на первый взгляд, кадровое решение – итог большого скандала, связанного с проведением голосования по поправкам в Конституцию. В конце июня Евгений Антипин рассказал в социальных сетях, что районные чиновники принуждают подчиненных идти на голосование по поправкам. И более того – голосовать определенным образом.

Громкое заявление Антипин сделал 22 июня, за три дня до начала голосования. Он сообщил, что еще в марте начальников отделов и некоторых директоров муниципальных учреждений собрали в районной администрации. Сотрудникам рассказали, что в ближайшие дни необходимо собрать базу данных работников бюджетных учреждений, а затем обеспечить их явку на голосование. На пост Евгения Антипова обратил внимание карельский журналист Евгений Белянчиков. После его публикаций разгорелся большой скандал. Власти Беломорска заявили, что все это выдумка, и к голосованию граждан никто не принуждает.

На этом бы, пожалуй, все и завершилось, но 1 июля, в финальный день всероссийского голосования, Евгений Антипин опубликовал аудиозапись совещания. На записи слышно, как чиновница дает подробные указания – как именно составлять списки сотрудников и «ближайшего социального окружения» – например, родственников.

– Можно из коллег брать, в которых вы уверены, что они придут, проголосуют, и проголосуют как надо,

– говорит представитель беломорской администрации.

Коротка запись наделала много шума, ее уже в день голосования пришлось комментировать региональным чиновникам. В частности, замминистра национальной и региональной политики Григорий Фандеев сказал, что Евгений Антипин до июля «морозил» информацию о нарушении, а не сообщил о ней в марте, сразу после совещания. А ресурс Евгения Белянчикова он обвинили в желании «накрутить лайки». Очевидно, по мнению чиновника, когда журналисты в своих публикациях сообщают об уголовных преступлениях, они делают это исключительно ради «провокации» (данное слово тоже прозвучало из уст Фандеева).

Поступок Евгения Антипина, не побоявшегося громко заявить о совершенном коллегами правонарушении, не мог остаться без последствий. Спустя несколько дней мужчину уволили. Без объяснения причин: такая возможность предусмотрена Трудовым кодексом России. Статья 278 ТК РФ позволяет в два счета увольнять руководителей предприятий по решению собственника. Очень удобно.

Евгений Антипин говорит, что был готов к такому повороту событий. Его жизненная позиция – бороться с нарушениями со стороны органов власти.

– Вся моя страница во «Вконтакте» исписана рассказами о нарушениях со стороны органов местного самоуправления. Обращаюсь в правоохранительные органы, МВД, прокуратуру, УФАС, казначейство. В основном я занимаюсь муниципальными контрактами: большая их часть исполняется крайне плохо, бюджетные деньги тратятся неэффективно. И то, что рассказал об этом совещании, это моя нормальная жизнь.

Евгений утверждает, что, невзирая на его активность, на него никогда не пытались давить. Более того: чуть менее года назад он устроился на должность начальника районного управления по физкультуре, делам молодежи и развитию туризма. То есть сам стал чиновником. По его словам, это произошло очень просто: вакансия освободилась, он связался с главой администрации Алексеем Ухановым и предложил свои услуги. Тот посчитал, что Антипин сможет возглавить управление.

За 11 месяцев работы, по его словам Антипина, конфликтов с коллегами не было. Молчали даже тогда, когда он рассказал о скандальном совещании и выложил аудиозапись. С Евгением никто не пытался говорить. Соответственно, и уволили без предупреждения.

Впрочем, сильным сюрпризом это не стало. Мужчина давно предполагал, что его жизненная позиция приведет к проблемам.

– Я не был удивлен. Знал, что меня уволят, и мне было интересно посмотреть, что они придумают. Я все время жду, что что-то может произойти. Года два назад прятал жесткий диск, на случай если придут правоохранительные органы. Все мои родственники и друзья за меня боятся и думают: что-то однажды случится. Правда, близкие меня все равно поддерживают.

Сейчас Евгений оценивает перспективы иска – теоретически такое увольнение можно оспорить в суде. Никакого «запасного аэродрома» у Антипина нет, ему сейчас нужно искать работу. Но он утверждает, что это не имеет значения: принципы важнее.

– Даже если бы мне сказали: ты сейчас выложишь запись, а завтра к тебе придут с обвинением в экстремизме, – я бы все равно сделал, – объясняет Антипин. – Я, если честно, и до сих пор жду, что придут специально обученные ребята и перевернут мою квартиру.

Антипин утверждает, что его непосредственный руководитель – глава администрации Алексей Уханов – не пытался объяснить увольнение. Звонить бывшему руководителю мужчина не стал – в этом нет смысла. Неприязни к работодателю Евгений не испытывает: говорит, что Уханов хороший человек, но он – часть системы.

Портал «Петрозаводск говорит» намеревался получить у руководителя района комментарий. Мы дважды звонили в администрацию, однако поговорить с Ухановым так и не удалось.