Полномочия по теплоснабжению частично перейдут на местный уровень

Петрозаводску, Костомукше и Кондопожскому району передадут полномочия по организации теплоснабжения. Об этом депутатам сообщил Министр строительства и ЖКХ Виктор Россыпнов на заседании Комитета по ЖКХ, агропромышленной политике и энергетике Законодательного Собрания Карелии.

Председатель Комитета Леонид Лиминчук отметил, что бесперебойное теплоснабжение, электроснабжение и газоснабжение в республике является приоритетным для карельских депутатов, поэтому подобные вопросы рассматриваются на площадках парламента регулярно. В конце июня тема перераспределения полномочий в этой сфере между региональными и муниципальными органами власти уже обсуждалась в Заксобрании на парламентских слушаниях.

Как сообщил руководитель Минстроя Виктор Россыпнов, ведомством проведена большая работа по подготовке к передаче полномочий с республиканского уровня на муниципальный.

Проведена юридическая проработка. Полномочия могут передаваться и полностью, и частично. Самый острый вопрос – передача полномочий в сфере отопления, теплоснабжения. Есть ряд полномочий, которые целесообразно передать на муниципальный уровень, тем более что они фактически их и выполняют,

– сообщил министр.

При этом, как подчеркнул Россыпнов, Костомукша, Петрозаводск и Кондопожский район заявили о готовности целиком забрать полномочия по теплоснабжению. Отдельный довод в пользу этого – тот факт, что они не передавали в республиканскую собственность теплоснабжающее имущество. По остальным районам принято решение организацию теплоснабжения оставить в региональном ведении, однако передать ряд полномочий. Это, в частности, работа с обращениями потребителей, проверка готовности к началу сезона, согласование инвестиционных программ.

Также Минстрой решил не передавать на муниципальный уровень полномочия по газоснабжению. Местные власти будут вести разъяснительную работу с населением, и выполнять согласование схем расположения объектов газоснабжения.

Что касается электроснабжения, депутатам сообщили, что решения о передаче полномочий также будут приниматься с учетом мнения органов местного самоуправления. Виктор Россыпнов заверил, что в ведомстве рассматриваются все предложения от муниципалитетов.

В работе комитета приняли участие представители районных властей. При этом председатель комитета Леонид Лиминчук отметил, что руководителям муниципалитетов надо активнее участвовать в подобных заседаниях, поскольку рассматриваемые вопросы касаются всех районов Карелии.