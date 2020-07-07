Предложены поправки в закон о региональном маткапитале

Карельские парламентарии предложили расширить направления использования регионального материнского капитала, дополнив перечень возможностью покупки автомобиля и сельскохозяйственной техники. С такой инициативой выступили депутаты Законодательного Собрания Ольга Шмаеник, Элиссан Шандалович, Лариса Жданова на заседании Комитета по здравоохранению и социальной политике 7 июля.

Ранее парламентарии подготовили изменения в Закон о региональном маткапитале, которые позволили бы многодетным семьям тратить средства, полученные от государства, на покупку автомобиля. Сейчас в данный законопроект предложена поправка: разрешить использовать материнский капитал и на сельскохозяйственную технику. Ольга Шмаеник отметила, что такая возможность уже предоставляется в ряде других регионов.

В свою очередь другой автор законопроекта, Председатель карельского парламента Элиссан Шандалович, сообщил, что инициатива дополнить возможности использования маткапитала исходила от самих граждан.

– Мы были в гостях у многодетной семьи, и нам этот вопрос задавали наши земляки. Надеюсь, что коллеги-депутаты нас поддержат, – сказал Элиссан Шандалович.

Когда эта норма будет принята, она потребует разработки дополнительных нормативных актов. Так, перечень конкретных видов сельскохояйственной техники должно будет утвердить Правительство республики.

Комитет проголосовал и за сам законопроект, и за поправку, касающуюся приобретения сельхозтехники. Теперь инициативу депутатов должны рассмотреть на заседании Заксобрания.