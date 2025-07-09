Глава Питкярантского округа принял участие во встрече ВАРМСУ

Муниципальные служащие из 50 регионов страны прибыли на встречу лично, а главы муниципалитетов из остальных субъектов России подключились по видеосвязи. В центре обсуждения — поддержка семей, укрепление традиционных ценностей и обмен лучшими практиками в социальной сфере.

С поздравительным словом к участникам обратился заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев:

- День семьи, любви и верности — молодой праздник, но он всегда жил в сердце российского народа. Для нас семья — это безграничное служение, любовь и труд. Низкий поклон тем, кто совмещает профессиональное поприще и развитие своей малой родины с самым важным — воспитанием детей!

Глава Питкярантского округа Константин Булахов отметил важность такого формата общения:

- Встреча прошла в тёплой, дружеской обстановке. Приятно было встретиться с коллегами, которые преданно служат обществу, поддерживают благополучие семей в своих муниципалитетах и сами являются носителями семейных ценностей. Мы обсудили важные вопросы, касающиеся поддержки семей, реализации различных программ и инициатив, направленных на защиту интересов детей и укрепление семейных традиций.

На встрече были представлены уникальные истории: главы, воспитывающие 10 детей, родители Героев России, супруги с 45-летним стажем совместной жизни. Именно такие примеры, как отметил Президент России Владимир Путин, должны стать модным и уважаемым трендом в обществе.

Фото: ВАРМСУ