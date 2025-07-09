Медведи в Карелии все чаще стали заглядывать к людям

Жители сел и деревень все чаще стали встречать косолапых хозяев леса рядом с жилыми домами.

«Рядом с поселком ходят-бродят медведи, часто встречаются, скоро перестанут вообще бояться людей и будут заходить прямо в огороды! Куда нужно обращаться?»

— писал села Святозеро Пряжинского района Дмитрий Лисицин в соцсети.

Святозерец как в воду глядел. Через пару дней после публикации его поста появилась еще одна тревожная информация. По соседству, в деревне Лижма, медведь устроил ночной променад вдоль домов. Об этом очевидец рассказал в своем видеосюжете. Хищник оставил на деревенской дороге неопровержимые доказательства своего пребывания.

«Сегодня утром в Лижме бродил медведь. Будьте осторожны», — сделал вывод следопыт.

Специалисты рекомендуют при посещении леса как можно больше шуметь и громко разговаривать, избегать густых кустов, зарослей, буреломов.

Если же нежелательная встреча все же произошла, то стоит сохранять спокойствие, чтобы оценить ситуацию. Если медведь не знает о присутствии человека, можно уйти незамеченным, но сделать это тихо, когда зверь не смотрит в вашу сторону. Если медведь двигается по направлению к человеку, нужно внимательно следить за его поведением:

«Не кричите и не бросайте ничего в медведя, защищаясь от него. Это может спровоцировать его на нападение. Не бегите! Вы не сможете убежать от медведя. И не смотрите ему в глаза», — говорят знатоки.

Однако стоит учитывать, что медведи — дикие животные и их поведение может быть непредсказуемым. Все же, по данным специалистов, нападения медведей на людей происходят относительно редко.