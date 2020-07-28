В Сортавале прошел митинг в защиту Сергея Крупина

Несколько десятков человек пришли к месту проведения митинга в защиту Сергея Крупина, против объединения с Хелюля и за сохранение прямых выборов мэра Сортавалы. Организаторы мероприятия заявили максимальную численность 20 человек, и внутри огражденной территории людей было еще меньше, но на деле пришло множество горожан. Об этом с места событий передает журналист портала «Петрозаводск говорит».

Выступавшие хвалили Крупина и настаивали на том, чтобы жители сами решали, кто ими будет управлять.

Отметим,что участники митинга несколько раз скандировали «Сортавала не склоняется», а перед мероприятием и после его завершения играла песня Цоя «Перемен».

За мероприятием наблюдала полиция, не вмешиваясь.

Напомним, с должности мэра Сортавалы Сергей Крупин был снят 2 июля. Временно исполняющим обязанности главы был назначен Олег Белов. Впоследствии в парламенте республики в двух чтениях был одобрен законопроект об объединении Сортавальского и Хелюльского городских поселений, против которого выступал Крупин.

16 июля Сортавальский городской суд удовлетворил иск Крупина, в котором он оспаривал снятие его с должности. Решение суда в силу пока не вступило.