Возобновлено рассмотрение уголовного дела против экс-министра Карелии

В Петрозаводском городском суде возобновлено рассмотрение уголовного дела в отношении экс-министра Республики Карелия Дмитрия Матвийца, сообщил телеграмм-канал «Адвокаты Карелии».

Рассмотрение дела осуществляет судья Елена Голяева. Защиту осуществляет экс-прокурор г. Петрозаводска Елена Аскерова. Матвийцу вменяют мошенничество по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Напомним, что «Петрозаводск говорит» уже писал об этом.

Как настаивает гособвинение, Матвиец попросил своих знакомых создать фирму ООО «ЛесОптТорг», сокращенно «Лот». Через аффилированную с Матвийцом коммерческую структуру заключались договоры на поставку дров для котельных Суоярвского, Калевальского и Медвежьегорского районов. Дрова напрямую поступали от индивидуальных предпринимателей и заготовителей в котельные, но по документам их поставляла фирма «Лот».

Затем «Карелэнергоресурс» предъявил в налоговые органы декларацию и заявил о возврате НДС. Налог на добавленную стоимость вернули. В первом случае по фиктивным договорам с ООО «ЛесОптТорг» сумма возврата составила 1,559 млн руб., по второму эпизоду 3,135 млн руб..

Гособвинение считает, что таким образом Матвиец, возглавлявший «Карелэнергоресурс» виновен в незаконном получении НДС на сумму около 4,7 млн руб. При этом у гособвинения нет никаких сведений о том, что Матвиец как-то присвоил себе эти средства или распорядился ими в своих личных интересах.

Бывший министр и экс-гендиректор ООО «Карелэнергоресурс» был задержан днем 12 сентября в Санкт-Петербурге по делу о мошенничестве с НДС. Его подозревают в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение денежных средств в особо крупном размере). Тогда по данным регионального МВД, причиненный ущерб составил более 3,5 млн рублей.

Матвиец возглавлял компанию «Карелэнергоресурс» с 2013 по 2016 год. С апреля 2016 по сентябрь 2017 года работал в должности министра строительства, ЖКХ и энергетики Карелии. Затем возглавлял Министерство экономического развития республики, но в декабре 2017 года покинул этот пост.

Подробнее о местах работы Матвийца в материале «Слагаемые успеха задержанного экс-министра. Как Матвиец строил карьеру».

Бывший министр был задержан 12 сентября 2019 г., потом его арестовали до конца октября, 5 ноября этапировали в Москву, но из московского СИЗО подозреваемый в мошенничестве Дмитрий Матвиец выпущен на свободу под залог 10 января. 13 января 2020 года в Петрозаводском городском суде началось рассмотрение уголовного дела, а теперь сообщено о его возобновлении.

