Бывшего главу Минстроя Карелии Дмитрия Матвийца судят за мошенничество

13 января 2020 года в Петрозаводском городском суде началось рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего министра строительства Карелии Дмитрия Матвийца. Экс-министра обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 с 159 ук РФ (мошенничество).

Как сообщает корреспондент нашего портала из зала суда, Дмитрий Матвиец держался спокойно и сдержанно, предупредив журналистов, что он против фото и видео съемки. Бывшему министру в вину вменяется два эпизода, которые связаны с незаконным возвратом НДС.

Гособвинитель Юлия Железова зачитала обвинительное заключение, представив подробности преступной, по версии следствия, схемы, которую разработал и воплотил в жизнь Матвиец на посту директора ООО «Карелэнергоресурс». События относятся к 2013-2014 годам.

Как настаивает гособвинение, Матвиец попросил своих знакомых создать фирму ООО «ЛесОптТорг», сокращенно «Лот». Через аффилированную с Матвийцом коммерческую структуру заключались договоры на поставку дров для котельных Суоярвского, Калевальского и Медвежьегорского районов. Дрова напрямую поступали от индивидуальных предпринимателей и заготовителей в котельные, но по документам их поставляла фирма «Лот».

Затем «Карелэнергоресурс» предъявил в налоговые органы декларацию и заявил о возврате НДС. Налог на добавленную стоимость вернули. В первом случае по фиктивным договорам с ООО «ЛесОптТорг» сумма возврата составила 1,559 млн руб., по второму эпизоду 3,135 млн руб..

Гособвинение считает, что таким образом Матвиец, возглавлявший «Карелэнергоресурс» виновен в незаконном получении НДС на сумму около 4,7 млн руб. При этом у гособвинения нет никаких сведений о том, что Матвиец как-то присвоил себе эти средства или распорядился ими в своих личных интересах.

Судья Елена Голяева спросила, признает ли Матвиец себя виновным?

«На текущий момент я не признаю и не подтверждаю,

- сказал Дмитрий Матвиец.

Следующее заседание состоится 23 января. Суду еще предстоит выяснить, была ли мотивация у Матвийца идти на такой риск и обманывать государство. Матвийцу грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, бывший министр и экс-гендиректор ООО «Карелэнергоресурс» был задержан днем 12 сентября в Санкт-Петербурге по делу о мошенничестве с НДС. Его подозревают в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение денежных средств в особо крупном размере). Тогда по данным регионального МВД, причиненный ущерб составил более 3,5 млн рублей.

Матвиец возглавлял компанию «Карелэнергоресурс» с 2013 по 2016 год. С апреля 2016 по сентябрь 2017 года работал в должности министра строительства, ЖКХ и энергетики Карелии. Затем возглавлял Министерство экономического развития республики, но в декабре 2017 года покинул этот пост.

Подробнее о местах работы Матвийца в материале «Слагаемые успеха задержанного экс-министра. Как Матвиец строил карьеру».