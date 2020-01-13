Следователи проводят проверку по факту гибели рыбака на Ладоге

Сотрудники Следственного комитета по Карелии проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела мужчины в Ладожском озере. О трагедии мы рассказывали ранее.

По сообщению ведомства, 10 января двое мужчин вышли на рыбалку на озеро, один из них провалился под лед. Мужчина пытался выбраться из воды с помощью товарища, но ему не удалось. Второй рыбак оставил друга в воде и обратился за помощью к спасателям.

Однако спасти потерпевшего не удалось, он утонул. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.