Тело погибшего человека нашли в районе Карелии

В акватории Ладоги сотрудники Ладожского поисково-спасательного отряда обнаружили тело погибшего человека. Спасатели нашли труп во время мониторинга ледовой остановки.

«Выход на лёд опасен для жизни. Вчера Ладога забрала очередную жертву. Силами Сортавальской спасательной службы Республики Карелия тело было извлечено из воды и передано родственникам»,

- сообщается в группе ЛПСО.

По словам спасателей, на Ладоге льда практически нет, в местах, где наблюдается небольшие прибрежные ледяные образования - размывы и проталины.