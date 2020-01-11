Два автомобиля столкнулись у пешеходного перехода в Петрозаводске

Авария с участием двух иномарок произошла сегодня днем на пешеходном переходе в районе дома №44 по улице Ригачина. Об инциденте сообщил сайт «ДТП в Петрозаводске и Карелии».

По информации ресурса, никто не пострадал. Транспортные средства двигались по улице Ригачина со стороны центра. Легковый автомобиль наехал сзади на автомобиль, остановившийся перед нерегулируемым пешеходным переходом для пропуска пешехода. От удара сзади его отбросило вперед на пешеходный переход. Пешеход успел отбежать назад.

Автомобили получили механические повреждения.

Видеокамеры «Ситилинк» и «Сампо.ру» запечатлели момент ДТП.