11 января 2020, 17:13
Автобус загорелся на трассе «Кола» в Карелии
Пожарным удалось ликвидировать возгорание за 16 минут
Вчера днем автобус загорелся в Пряжинском районе республики. Инцидент произошел на 378-м километре федеральной автодороги «Кола», сообщили в пресс-службе МЧС.
«10.01.2020 г. в 14:04 пожарно-спасательные подразделения Пряжинского района (6 чел., 2 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в автобусе по адресу: Пряжинский район, 378 км ФАД Р-21 «Кола»,
- уточняется в сводке ведомства.
Пожар удалось ликвидировать в 14:20. Обстоятельства произошедшего выясняются.