Автобус загорелся на трассе «Кола» в Карелии

Вчера днем автобус загорелся в Пряжинском районе республики. Инцидент произошел на 378-м километре федеральной автодороги «Кола», сообщили в пресс-службе МЧС.

«10.01.2020 г. в 14:04 пожарно-спасательные подразделения Пряжинского района (6 чел., 2 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в автобусе по адресу: Пряжинский район, 378 км ФАД Р-21 «Кола»,

- уточняется в сводке ведомства.

Пожар удалось ликвидировать в 14:20. Обстоятельства произошедшего выясняются.