Троих петрозаводчан поймали на кражах в гипермаркетах Петрозаводска

9 января сотрудники вневедомственной охраны пресекли две попытки хищения из магазинов Петрозаводска.

По информации пресс-службы Росгвардии, первый сигнал тревоги поступил около 15:00 из расположенного в микрорайоне Кукковка гипермаркета. Сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что пара - 43-летний мужчина и 32-летняя женщина - попытались вынести из торгового зала без оплаты кроссовки стоимостью более 1800 рублей. Вдобавок было установлено, что указанные граждане уже совершали подобное деяние в конце ноября прошлого года. Тогда они похитили ботинки стоимостью более 2300 рублей.

Вечером того же дня в Петрозаводске сотрудники вневедомственной охраны выезжали на срабатывание тревожной сигнализации в гипермаркет на улице Ленинградской. Там молодой человек попытался похитить белое вино стоимостью более 1700 рублей.

Горожане были задержаны и переданы сотрудникам органов внутренних дел для дальнейших разбирательств.