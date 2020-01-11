Грузовик сбил мужчину на пешеходном переходе в Петрозаводске

Грузовой автомобиль марки «Хино» не пропустил пешехода на нерегулируемом переходе. Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе пересечения проспекта Александра Невского и улицы Станционной.

«Петрозаводск, 3-30, пр. А. Невского 65. 25 - летний водитель автомобиля Хино, на нерегулируемом пешеходном переходе не уступил дорогу пешеходу. 36 - летний пешеход в ДТП получил ушибы. По факту ДТП проводится проверка», - сообщается в сводке Госавтоинспекции.

В группе «Живой Петрозаводск» появилось видео произошедшего с камер наружного наблюдения.