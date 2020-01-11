11 января 2020, 10:55
Грузовик сбил мужчину на пешеходном переходе в Петрозаводске
36-летний пешеход, попавший под колеса грузового автомобиля, получил ушибы
Грузовой автомобиль марки «Хино» не пропустил пешехода на нерегулируемом переходе. Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе пересечения проспекта Александра Невского и улицы Станционной.
«Петрозаводск, 3-30, пр. А. Невского 65. 25 - летний водитель автомобиля Хино, на нерегулируемом пешеходном переходе не уступил дорогу пешеходу. 36 - летний пешеход в ДТП получил ушибы. По факту ДТП проводится проверка», - сообщается в сводке Госавтоинспекции.
В группе «Живой Петрозаводск» появилось видео произошедшего с камер наружного наблюдения.