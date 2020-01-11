Два легковушки не смогли разъехаться на Кукковке

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей произошло утром в минувший четверг, 9 января. О произошедшем инциденте сообщил сайт «ДТП Петрозаводска и Карелии».

По информации ресурса, ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в 8:39 на улице Ровио, в районе пересечения с улицей Парфенова. Легковые автомобили двигались по улице Ровио во встречных направлениях. ДТП произошло на регулируемом перекрёстке, когда один из участников ДТП совершал маневр разворота. Судя по видео, остановившийся впереди автомобиль закрывал водителю обзор на полосу встречного движения. В это же время второй участник ДТП двигался в прямом встречном направлении. От столкновения автомобили отбросило на угол перекрёстка.

В аварии никто не пострадал. Видеокамера компании «Ситилинк» запечатлела момент ДТП.