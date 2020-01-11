Неосторожный маневр пенсионера на «Ниве» спровоцировал аварию

Два автомобиля не смогли разъехаться на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Мурманской. Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера вечером.

«10 декабря в 19:17 вечера 76-летний водитель, управляя автомобилем «Нива Шевроле», при выполнении поворота не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем «Тойота Корола», - уточняется в сводке ГИБДД.

В результате происшествия пострадала 51-летняя водитель иномарки. Обстоятельства произошедшего выясняются.