Стадо оленей убило молодого лося на севере Карелии

На севере республики, в Калевальском районе, стало диких олоней атаковало восьмимесячного лося. В результате неравного боя животное погибло, хоть его и пытались спасти специалисты Минприроды РК. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает ИА «Республика».

По информации Минприроды республики, северные олени атаковали животное на льду. Основной удар лосю, вероятно, нанес вожак стада, сломавший ему четыре ребра.

Инспектор Калевальского района выехал на место, определил, что это не браконьерство, а природное явление. Мы с таким сталкиваемся впервые. Мы надеялись, что спасем его, перетащили, пытались откормить и обогреть, но он, к сожалению, погиб,

- сказал начальник отдела государственного мониторинга и использования охотничьих ресурсов министерства Илья Кузнецов.

По словам чиновника, для людей стадо оленей опасности не представляет.