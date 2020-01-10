Молодой человек, подозреваемый в краже, разыскивается в Петрозаводске

Оперативниками уголовного розыска Отдела полиции № 1 УМВД по Петрозаводску устанавливается личность и местонахождение молодого человека, запечатленного на записи камеры видеонаблюдения, сообщает пресс-центр МВД по РК.

Он подозревается в совершении кражи в конце декабря 2019 года в магазине микрорайона Сулажгора.

Любую информацию о подозреваемом можно сообщать по телефонам: +7-921-455-28-85, +7-911-422-56-57.

Конфиденциальность гарантируется.