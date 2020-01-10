Подросток погиб в ДТП в Карелии

Сегодня в Суоярвском районе в дорожной аварии погиб 17-летний подросток. Трагическое столкновение двух автомобилей произошло на юге республики.

По информации ГИБДД Карелии, ДТП произошло в 12:10 на 351-м км автодороги А-121 «Сортавала». По предварительным данным, 45-летняя женщина-водитель автомобиля «Лада Гранта» допустила выезд на встречную полосу, где произошло столкновение со встречным автомобилем «Лада Ларгус».

В результате ДТП 17-летний пассажир «Гранты» получил смертельные травмы, от которых скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. С места ДТП в Пряжинскую ЦРБ госпитализирована водитель «Гранты», 60-летний водитель «Лады Ларгус» и его 60-летняя пассажирка.

На месте ДТП работают инспекторы ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.