Кинотеатр «Мираж Синема» в «Лотос Plaza» открылся и приглашает в гости

Сотрудники кинотеатра подготовили для зрителей расписание сеансов на 28 и 29 июля:

Соник в кино (6+) – 11:00;

Пушистые мошенники (6+) – 11:35;

Зов джунглей (6+) – 12:20;

Мисс Плохое поведение (16+) – 12:45, 19:25;

Холоп (12+) – 13:20;

Достать ножи (16+) – 13:35;

Джентльмены (18+) – 14:25;

Побег из Претории (16+) – 15:15, 22:00;

Отель «Белград» (12+) – 15:50;

Джокер (18+) – 16:30;

Основатель (0+) – 17:05, 20:50;

Мой шпион (12+) – 17:35, 19:40;

Переводчики (16+) – 18:20;

Отдай свою душу (16+) – 20:00, 22:20;

Бладшот (16+) – 21:50.

Кинотеатр "Мираж Синема" в "ЛОТОС PLAZA" очень скучал и теперь снова работает для жителей и гостей города!

На правах рекламы.