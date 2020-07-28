28 июля 2020, 17:18
Кинотеатр «Мираж Синема» в «Лотос Plaza» открылся и приглашает в гости
Новинки кино и хрустящий попкорн уже ждут вас в кинозалах торгового центра
Сотрудники кинотеатра подготовили для зрителей расписание сеансов на 28 и 29 июля:
Соник в кино (6+) – 11:00;
Пушистые мошенники (6+) – 11:35;
Зов джунглей (6+) – 12:20;
Мисс Плохое поведение (16+) – 12:45, 19:25;
Холоп (12+) – 13:20;
Достать ножи (16+) – 13:35;
Джентльмены (18+) – 14:25;
Побег из Претории (16+) – 15:15, 22:00;
Отель «Белград» (12+) – 15:50;
Джокер (18+) – 16:30;
Основатель (0+) – 17:05, 20:50;
Мой шпион (12+) – 17:35, 19:40;
Переводчики (16+) – 18:20;
Отдай свою душу (16+) – 20:00, 22:20;
Бладшот (16+) – 21:50.
Кинотеатр "Мираж Синема" в "ЛОТОС PLAZA" очень скучал и теперь снова работает для жителей и гостей города!
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