Новодревлянский сквер вырастет среди берез, осин и сосен

Как только в Петрозаводске заработала программа «Комфортная городская среда», горожане сразу же заговорили о том, что отдаленные районы карельской столицы тоже нуждаются в благоустройстве. Вот один из таких проектов – Новодревлянский сквер. Он воплощается в жизнь в этом году.

В Новодревлянском сквере уже привезен щебень мелкой фракции. Расширяются дорожки, чтобы мамочки с колясками могли свободно разойтись друг с другом. Продумано и место для выгула собак. Более того: здесь будут установлены снаряды для собачьей выучки.

Немаловажно, что рядом строится самая крупная в Карелии школа на 1350 мест.

Сейчас в Петрозаводске полным ходом идет голосование за новые проекты в рамках программы «Комфортная городская среда» на 2021 год.

«Я призываю всех активных горожан принять участие и поддержать наиболее интересный проект или наиболее интересное место в городе,

– прокомментировал голосование депутат Петросовета Александр Антипов.

Подробнее в нашем видеосюжете: