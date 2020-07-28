Закон о бесплатном выделении земельных участков очень важен в Карелии

С 17 июля этого года вступили в силу новые изменения в Закон, позволяющие выделять участки земли для индивидуального жилищного строительства специалистам дошкольного образования на селе.

Напомним, возможность получать земельные участки под ИЖС на безвозмездной основе работающим в сельской местности специалистам появилась в республике в 2017 году. Первоначально участки бесплатно выделялись работникам сфер образования и здравоохранения, затем к ним добавились работники социально-культурной сферы, специалисты лесного, сельского хозяйства и пожарные. При этом право на получение земли имели только работники не старше 35 лет.

На протяжении последних трех лет депутаты вносили в закон изменения, основываясь на обращениях жителей республики. Так, в декабре 2019 года депутаты Законодательного Собрания исключили из закона возрастное ограничение. С 1 января право на получение земельного участка получили специалисты любого возраста.

По мнению одного из авторов законопроекта, Первого вице-спикера парламента Ольги Шмаеник, новый закон будет способствовать закреплению специалистов в сельской местности и поможет решить кадровый вопрос в республике.

Всего за период с 2017 года в Карелии специалистам на селе предоставлено в безвозмездное пользование уже 62 земельных участка для индивидуального жилищного строительства. Среди них 51 работник сферы образования, 4 - сельского хозяйства, 6 - здравоохранения и 1 сотрудник учреждения культуры.

Полный перечень специальностей, дающих право на получение земли для ИЖС в сельской местности можно посмотреть в Законе Республики Карелия от 06.12.2019 N 2418-ЗРК.