Просроченные права можно поменять до конца года

Госавтоинспекция Карелии на своем сайте сообщает, что водительское удостоверение, срок действия которого истек в период с 1 февраля до 15 июля, признается действительным до 31 декабря 2020 года.

Некоторая путаница со сроками продления возникла потому, что когда 18 апреля, президент подписал указ о продлении срока действия удостоверений личности в России (указ № 275), в котором фигурировали и водительские права, сроки действия документов он оставил на усмотрение МВД.

МВД «проснулось» и составило свой приказ только к 9 июня, а подписали его 30-го (приказ МВД РФ от 09.06.2020 № 410). Такое принятие решений, буквально в последний момент, серьезно обеспокоило очень многих автомобилистов и в некоторых регионах даже вызвало очереди в ГИБДД.

Но, теперь поводов для беспокойства нет. Водительское удостоверение не будет считаться недействительным, а водители не понесут ответственность в соответствии с частями 1 и 3 статьи 12.7 (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством, и передача управления такому лицу). Напомним, мера наказания за такое нарушение предусмотрена в виде административного штрафа от 5000 до 15 000 рублей и 30 000 рублей соответственно.

В условиях ограничительных мер, связанных с предупреждением распространения коронавирусной инфекции, МРЭО ГИБДД Карелии осуществляет прием граждан по предварительной записи в электронном виде на сайте www.gosuslugi.ru и по телефону 8 (8142) 739-283.

В целях соблюдения эпидемиологических норм количество слотов для записи ограничено. Вход в подразделение Госавтоинспекции осуществляется только для граждан, подавших заявки на прием, и строго в назначенное время. При посещении ведомства необходимо использовать средства индивидуальной защиты (медицинскую маску), а также строго соблюдать дистанцию между посетителями не менее 1,5 метров.

Госавтоинспекция призывает водителей не оставлять на последние дни замену водительского удостоверения и побеспокоиться о его замене в указанный срок, до 31 декабря.