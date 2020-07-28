Вертолетную площадку и амбулаторию построят в Кемском районе

Одиннадцать миллионов рублей потратит фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага на строительство вертолетной площадки для санитарной авиации в Кемской центральной районной больнице и врачебную амбулаторию в поселке Рабочеостровск, сообщает ТАСС.

"Фонд выделил около 6 миллионов рублей на вертолетную площадку санавиации, и 5 миллионов рублей на строительство амбулатории в Рабочеостровске", - цитирует агентство сотрудника Минздрава Карелии.

Качество медицинского обслуживания в Кемском районе Карелии важно в том числе и для развития туризма в этой местности, так как именно от берегов Рабочеостровска уходят большинство туристических судов в сторону Соловецкого архипелага.

Расширение числа площадок для санитарной авиации позволит приблизить возможности республиканских медицинских центров на севере региона.