Путин продлил срок действия водительских прав и паспортов

Владимир Путин подписал указ о продлении срока действия истекающих удостоверений личности в России. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

Действительными будут считаться документы, срок действия которых истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года. В их число попадают паспорта и водительские права.

Принимаемые меры связаны с распространением коронавируса по стране. Напомним, на сегодня в России зарегистрировано более 36 тысяч заболевших Covid-19.